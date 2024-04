Nominati Isola dei Famosi 22 aprile | eliminato e cosa è successo

Si è da poco conclusa la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 22 aprile con le ultime news. Oltre che in diretta in prima ... (superguidatv)

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 22 aprile 2024 A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2024 è tempo di nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 22 aprile 2024. I nominato dal gruppo sono: Khady Gueye e Daniele Radini Tedeschi; Il nominato dai Leader è: Joe Bastianich. Si apre ... (superguidatv)

Conclusa anche la quinta puntata de L'Isola dei Famosi di lunedì 22 aprile 2024. Dopo le prime parole di Vladimir Luxuria che ha stroncato le critiche ricevute per la sua conduzione, è arrivato il verdetto del televoto che vedeva Artur Dainese, Khady Gueye, Alvina Vareconi e Maitè Yanes protagonisti. Quest'ultima è stata eliminata definitivamente dal reality show risultando la meno votata dal pubblico con l'11%. Dopo l'annuncio, Luxuria ha ... (tvpertutti)

L’edizione 2024 dell’Isola dei famosi è arrivata alla quinta puntata. In apertura di puntata Vladimir Luxuria ha subito svelato che Aras Senol ed Edoardo Franco sono guariti dal Covid-19 e avrebbero fatto rientro in Palaya nel corso dell’episodio serale. Per due naufraghi che tornano nel programma televisivo, un altro se n’è andato da poco e la conduttrice televisiva ha svelato che Peppe Di Napoli si è ritirato perché sentiva troppo la mancanza ... (isaechia)

Sono trascorse le 24:30 del 23 aprile quando iniziano le nomination della quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Chi sono i nominati? Chi rischia di essere eliminato? Ecco le nomination con le motivazioni. Isola, l'inizio puntata sui generis. Luxuria: "Accetto le critiche". Cos'è accaduto... (today)