Noi stiamo con Vittoria Altri nomi ’in squadra’ per sostenere Ferdinandi

Baby Reindeer è la serie Netflix più vista al momento e fra le protagoniste c’è anche Nava Mau, attrice transgender che nella serie interpreta Teri, una donna trans di cui si innamora il protagonista. La trama di Baby Reindeer è ispirata a una storia vera e racconta le vicissitudini del protagonista Donny (interpretato da Richard Gadd) alle prese con la sua stalker Martha (interpretata da Jessica Gunning). Fra le protagoniste del cast anche ... (biccy)

Le notizie di mercoledì 17 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Nell'attacco all'aeroporto russo in Crimea morti 30 soldati di Putin. Zelensky: «La Cina può davvero contribuire alla pace» (corriere)

«Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall’Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Dicono che non siamo interessati e si chiamano per questo i cinesi. Sono fake news». Carlos Tavares, ad della multinazionale, prova a spegnere così le voci, sempre più insistenti, della dismissione degli asset italiani del gruppo. Voci che, in realtà, lui stesso a contribuito ad alimentare ... (open.online)

I Me contro Te si sposano, a breve Sofia Scalia e Luigi Calagna coroneranno la loro relazione di dodici anni con il fatidico "sì". I due hanno festeggiato anche dieci anni dall'inizio del loro progetto, che li ha portati a raggiungere traguardi insperati.Continua a leggere (fanpage)