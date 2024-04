No - ma perché?! | la frase del compagno di Harley che nessuno ha sentito ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Adqualcosa va nel verso sbagliato. Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 aprile,sbaglia parecchie mosse e fa innervosire il suo. La concorrente di fatto riesce a tenere botta per buona parte della partita. Via i pacchi blu, sembra poter gestire bene i rossi. Poi però accade l'impensabile. All'ultimo giro, quando in gioco ci sono solo tre pacchi di cui due rossi da 20.000 e da 200.000, ecco che la concorrente accetta il cambio. Via il numero 4 per prendere il 17. Ma non finisce qui. Subito dopo altro cambio, via il 17 per prendere il 3. E davanti a questo flipper di cambi ilsbotta: "No, perchè?!". E in effetti aveva ragione. Infatti nel pacco numero 17, quello della data del loro matrimonio (i due si poseranno a breve) c'erano proprio i 200.000 euro. ...