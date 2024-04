No al partito personale La rivolta dei notabili Pd ha costretto Elly alla resa

niente , alla fine ha ceduto al richiamo del partito e, almeno questa volta, non si dica dei cacicchi. Schlein era sul l’unto di adeguarsi alla brandizzazione della politica, apponendo il suo nome sul logo del Pd. rimane in ogni caso il malumore della minoranza e di qualche dirigente a lei vicino sulla sua candidatura al […] L'articolo Colpo di saggezza di Schlein , niente nome su logo Pd: rimane ultimo partito “non personale” proviene da Il ... (ildifforme)

“Si usi intelligenza politica, al di là dell’interesse personale. Non vorrei, e mi piace sottolinearlo, che a qualche esponente politico a sinistra come a destra (non della Lega ovviamente) possa dare fastidio la forte visibilità raggiunta da alcuni amministratori locali”. Lo ha detto in esclusiva a Notizie.com il deputato della Lega Stefano Candiani a proposito della querelle sul Terzo mandato a sindaci e governatori L’emendamento con il ... (notizie)