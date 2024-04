No agli sprechi | Pesiamo gli avanzi per migliorare Al via tra una settimana il progetto Sodexo-Comune

(Di martedì 23 aprile 2024) “gliper“ è ilche partirà il 29 aprile nelle scuole materne e primarie di Rho. Promosso dalin collaborazione con, la società che gestisce il servizio di refezione scolastica, prevede la misurazione degliche rimangono all’interno dei piatti dei bambini. Il personaleraccoglierà e peserà ciò che rimane di primo, secondo e contorno per monitorare il gradimento delle ricette eil menu attualmente in vigore nell’ottica di una riduzione degli. "Questa iniziativa è parte di un percorso attivato in sinergia con ile che prevede un dialogo trasparente sui temi della corretta alimentazione per un miglioramento continuo del ...

Arezzo, 12 febbraio 2024 – Il Comune di Sansepolcro si unisce con entusiasmo alla ventesima edizione di "M'illumino di Meno" , la campagna promossa da Radio 2 per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di ridurre gli sprechi e adottare comportamenti più sostenibili. Anche quest’anno, venerdì 16 febbraio 2024, Sansepolcro aderirà all'iniziativa spegnendo in gesto simbolico le luci di Palazzo pretorio per dimostrare il proprio impegno verso ... (lanazione)

Ridurre gli sprechi è la parola d’ordine per il consumatore consapevole. Ogni anno in Italia vengono sprecati circa 8,65 milioni di tonnellate di cibo. Per diminuire lo spreco, al posto di buttare i cibi che avanzano, potremmo usarli per fare dolci, zuppe e creare così nuove ricette. Spulciando tra le ricette che valorizzano ingredienti semplici e locali abbiamo scoperto che già i nostri nonni avevano questa sana abitudine. Ecco alcuni piatti ... (lanazione)

Il governatore della Campania, si sa, ama fare di testa sua, anche se dal pulpito, spesso, rischia di ribaltarsi. Tra le sue bizzarre iniziative politiche per dimostrare di essere “sceriffo”, più che presidente, nel 2021 ce ne fu una che ora lo mette nei guai. Nel periodo post-Covid decise che il “green pass” che il governo Draghi aveva imposto, non bastava: ci voleva anche la sua “smart card”, la tessera made in Campania che attestava ... (secoloditalia)

Per spreco alimentare si intende l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare, che per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al consumo umano, sono destinati ad essere eliminati o smaltiti. Nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, la riduzione dello spreco alimentare svolge un ruolo fondamentale. L’innovazione ... (quotidiano)

No agli sprechi: "Pesiamo gli avanzi per migliorare". Al via tra una settimana il progetto Sodexo-Comune - Il progetto "Pesiamo gli avanzi per migliorare" nelle scuole di Rho prevede la misurazione dei resti nei piatti dei bambini per ridurre gli sprechi e migliorare il menu scolastico, in collaborazione c ...ilgiorno

L'effetto collaterale dell’economia circolare: può alimentare spreco e aumento dei consumi - Uno studio conferma che i prodotti circolari possono stimolare la fame di consumo a causa dei bassi prezzi e implicazioni psicologiche. "I consumatori ...repubblica

sprechi pubblici: proposta legge popolare per fermarli - sprechi pubblici: proposta legge popolare per fermarli. Iniziativa del comitato "Stiamo Uniti". Parte la raccolta di 50.000 firme.ilnordestquotidiano