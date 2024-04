Niente Schlein nel simbolo Pd | Lo facevo per i follower E ora la leader lancia i manifesti col suo volto

niente, alla fine ha ceduto al richiamo del partito e, almeno questa volta, non si dica dei cacicchi. Schlein era sul l’unto di adeguarsi alla brandizzazione della politica, apponendo il suo nome sul logo del Pd. rimane in ogni caso il malumore della minoranza e di qualche dirigente a lei vicino sulla sua candidatura al […] L'articolo Colpo di saggezza di Schlein, niente nome su logo Pd: rimane ultimo partito “non personale” proviene da Il ... (ildifforme)

La leader del Pd ci ripensa, e dopo una direzione molto dura, annuncia sui suoi social che non metterà il suo nome nel simbolo del Pd per le Europee 2024, come invece proponeva il documento portato ieri al parlamentino democrat: “Se è una idea che divide più che unire – ha detto Elly Schlein – non ho problemi a tirarla indietro. Ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in ... (open.online)

La segretaria Pd ha presentato la squadra per il voto di giugno, priorità a migranti, ambiente e Lgbt. Lei sarà in campo: "Ma rimarrò in Italia per combattere Meloni" (ilgiornale)

"E' stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram. (quotidiano)

Si candida in prima persona alle elezioni europee Elly Schlein, ma anche se eletta "resterò in Italia, è qui il mio posto". Lo ha detto la segretaria del Pd in una diretta su Instagram: "Mi devo prendere la responsabilità a dare una mano a tutta la lista, ci sarò anch'io anche se rimarrò qui in Italia per confrontarmi con Giorgia Meloni giorno dopo giorno". "Sono stati giorni impegnativi di lavoro, di costruzione fatta davvero con grande ... (iltempo)