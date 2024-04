Niccolai sfida la Gema | Ma non siamo i favoriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Andreain panchina da avversario al PalaTerme. Una scena già vista ma mai ai playoff e che manca dal 2019, quando l’ex "golden boy" della Montecatini cestistica era al timone della All Foods Fiorentina Basket. Una scena che si rivedrà fra nemmeno due settimane, perché la sua Ristopro Fabriano, arrivata al quinto posto nel Girone B di Serie B Nazionale, giocherà nel palazzetto di via Cimabue contro laMontecatini in gara-1 e gara-2 del primo turno playoff. Andrea, che effetto le farà tornare da avversario nella sua Montecatini? "Giocare al PalaTerme è sempre bello, sia perché significa che Montecatini c’è, sia perché è un palazzetto ricco di storia che per la pallacanestro italiana ha un significato importante. Lo scenario ideale per una serie playoff". Ha preso Fabriano da dodicesima portandola ai playoff ...