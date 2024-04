Neve - oltre 50 centimetri all’Abetone Fiocchi bianchi anche su Amiata e Pratomagno

Bologna, 23 aprile 2024 - Continua il Maltempo in Emilia Romagna . Nevica ancora nel Modenese, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, oltre che nella zona di Montese e Zocca. Ieri buona parte dell’ Emilia si è svegliata imbiancata con fiocchi anche a bassa quota, nel Parmense, a ... (ilrestodelcarlino)

Pavia, 22 aprile 2024 – Il calendario segna il 22 aprile ma il meteo sembra smentire la primavera e le temperature delle ultime ore sembrano aver portato gran parte del Nord Italia in un gelido inverno: l’ondata di freddo e di maltempo che sta interessando la Lombardia ha anche portato qualche fiocco di neve , come nel caso dell’Oltrepò pavese dove un’inattesa nevicata di fine mese ha leggermente imbiancato le zone collinari e montane. I ... (ilgiorno)

Sono attesi a partire da oggi, 22 aprile 2024, tre giorni con un clima tipicamente invernale: farà freddo e nevicherà fin quasi in pianura L'articolo Neve in Toscana: cime imbiancate all’Abetone e in Garfagnana, caduti oltre 30 cm. Pioggia per il ponte del 25 aprile proviene da Firenze Post. (firenzepost)