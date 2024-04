Neve in Italia come in inverno | auto in panne nella tormenta - salvati 3 giovani Escursionisti bloccati

(Di martedì 23 aprile 2024)inine molti disagi a causa del freddo gelido in arrivo dal Nord Europa: in Veneto trepadovani sono statinei pressi della vetta di Cima Grappa dopo essere rimastinell'inbufera di. Salvataggio estremo anche sul Monte Baldo: coppia dispagnoli recuperata dopo ore, uno di loro è in condizioni di probabile grave ipotermia.

Prosegue il flusso di aria artica con temperature ancora in discesa, Un ciclone posizionato sul Mar Ligure porterà anche precipitazioni al Nord. Dal 25 aprile tornerà gradualmente il bel tempo (repubblica)

Roma, 22 aprile 2024 - Tre giorni con caratteristiche tipicamente invernali: freddo e Neve fin quasi in pianura. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it conferma la persistenza di aria artica dalla Scandinavia sull'Italia. Ma per il ponte del 25 aprile è previsto un miglioramento. In queste ore il ciclone sta provocando precipitazioni diffuse su tutte le regioni settentrionali con temporali e grandinate. "A causa del continuo afflusso di aria ... (quotidiano)

Roma, 23 aprile 2024 – Nevicate a fine aprile sull’Appennino Emilia no, piemontese e ligure, piogge e grandinate in pianura padana le fanno da padrone. L’ondata di maltempo ha continuato a imperversare su tutta l’ Emilia -Romagna, interessata da abbondanti piogge, diffuse su tutto il territorio, e forti nevicate sull’Appennino Emilia no con accumuli anche di 40 centimetri sul crinale piacentino, 50 centimetri nel Parmense, e 25 centimetri nel ... (quotidiano)

