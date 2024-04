Netflix al Festival di Annecy | Arcane 2 - Wallace & Gromit e molto altro

Who is the real Martha on Netflix's Baby Reindeer - This is who plays Martha Scott in Baby Reindeer on Netflix - comedian Richard Gadd (Donny Dunn) explains why he won't reveal the real 'Martha'.southwalesargus.co.uk

Zack Snyder’s ‘Twilight of the Gods’, ‘Wallace & Gromit’, ‘Ultraman’ and more from the Annecy Film Festival 2024 - Netflix's Annecy Film Festival lineup includes sneak peeks of Blue Eye Samurai, Pokemon Concierge, Twilight of the Gods, and more.thehindu

Jerry Seinfeld (al debutto nella regia) dichiara: "L'industria del cinema è finita" - Il leggendario (e ricchissimo) attore comico americano, che dal 3 maggio sarà in streaming su Netflix con il suo primo film (anche) da regista, è stato intervistato dalla rivista GQ, e non è stato ten ...comingsoon