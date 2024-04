Nessuna corruzione coi cinesi stavo solo facendo il mio lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) "Ma qualecon i. I rapporti conviviali stretti durante i controlli con alcuni di loro servivano per acquisire informazioni e capire dove quella comunità si approvvigionava, come riciclavano il denaro e per garantire la vendita di prodotti sicuri". A parlare in aula durante il suo interrogatorio il finanziere monzese Alessandro De Domenico, imputato in un processo al Tribunale di Monza insieme al sovrintendente della polizia di Stato in servizio all’ufficio immigrazione del Commissariato di Greco Turro a Milano Giovanni Alongi e a due egiziani per il presunto business per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il finanziere è anche accusato die abuso d’ufficio per una bustarella da 150 euro offerta dalla titolare di un ristorante cinese a Monza (che è a sua volta imputata in un processo ...