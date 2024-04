Nei papiri di Ercolano le ultime ore di Platone | febbricitante e irritato dalla musica Localizzata la sepoltura

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 23 aprile 2024) Le dolci note di un flauto suonate da una donna originaria della Tracia avrebbero dovuto rendere più lievi leore di vita di, ma il celebre filosofo greco non le gradì affatto: sebbenee in punto di morte, fu abbastanza lucido da criticare la musicista barbara per il suo scarso senso del ritmo, davanti agli occhi di un ospite caldeo provenienteMesopotamia. A svelare...