Nataliya Kudryk - la candidata ucraina di Azione al Parlamento europeo

(Di martedì 23 aprile 2024) Da quando ha trent’annivive a Roma, dove ha quotidianamente ha raccontato al pubblico ucraino gli sviluppi della vita politica e culturale italiana. Ha collaborato con media di prestigio come The Ukrainian Week, 5 Chanel, BBCe infine Radio Free Europe/Radio Liberty. Nata a Kyjiv nel 1975, la quarantanovenne giornalista potrebbe fare la storia del suo e del nostro Paese diventando la prima eurodeputataeletta al. E per una volta diventerebbe protagonista della politica che ha sempre raccontato.ha deciso di candidarsi con la lista “Siamo Europei” di Carlo Calenda nella circoscrizione del Centro Italia per una ragione semplice: «Perchépensa che questa sia una guerra che l’aggressore deve ...

