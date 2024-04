Napoli - torna di moda un vecchio pallino | l’idea della società

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilha già messo nel mirino diversi obiettivi in vista del calciomercato estivo. In lista c’è anche un, chedunque diper gli azzurri. A fine stagione, ildovrà riflettere molto sulla posizione di diversi azzurri, che purtroppo in questa stagione hanno reso molto al di sotto delle aspettative. Anche chi sembrava intoccabile ora potrebbe essere ceduto, per far spazio a giocatori nuovi con più grinta e fame. In estate si aspetta una totale rivoluzione sull’organico azzurro, con molte operazioni in entrata e in uscita. Tra i possibili nomi in entrata,diun, la ...