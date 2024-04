Napoli - l’alternativa a Lobotka può essere Rodriguez | le condizioni

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilsta cercando di rafforzare il proprio centrocampo e aggiungere esperienza alle rotazioni della squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro sembramolto vicino a un accordo con Guido, centrocampista argentino di 30 anni attualmente in forza al Betis e presente nella nazionale argentina.al posto di L'articolo

Il Napoli vuole ripartire da Antonio Conte . Dopo una stagione 2023/24 non all`altezza della precedente, chiusa con il terzo scudetto della storia,... (calciomercato)

Il Napoli è parecchio interessato a Georgiy Sudakov , gioiello ucraino, a quanto pare, però, ci sarebbe un’alternativa al giocatore. Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione: dall’allenatore sino all’attaccante, passando per il centrocampista, sarà una vera e propria rivoluzione sotto l’ombra del Vesuvio nella prossima estate, un pò come accaduto nel 2022. Mentre l’argomento principale riguarda la panchina, nello specifico Antonio ... (spazionapoli)

L’indiscrezione lanciata da Telelombardia ha del clamoroso. Massimiliano Allegri si sarebbe proposto al Milan. Lo avrebbe detto a Ibrahimovic cha nel suo nuovo ruolo di dirigente ha una grande influenza sulla scelta del post-Pioli. Se il Milan dovesse chiudere la porta, Allegri potrebbe pensare al Napoli dove ritroverebbe Giovanni Manna, quasi ex dirigente della Juventus e artefice della Next Gen. Allegri si è offerto a Ibrahimovic Pioli si ... (ilnapolista)

Civil War, di Alex Garland. I pericoli della polarizzazione - Per capire cosa è successo durante l’attacco diretto dell’Iran a Israele ... Polito svolge un’analisi sui motivi per cui non si concretizza un’alleanza alternativa al Centrodestra. Il sogno del ...agenziaradicale

Ma la Giustizia italiana è irriformabile Conversazione con Tiziana Maiolo di Giuseppe Rippa - Il sogno del Campolargo tra Movimento 5 Stelle e PD è andato a infrangersi con la dura realtà delle inchieste giudiziarie di Bari e Torino, che hanno dato modo a Giuseppe Conte di giocare per ...agenziaradicale

Nuovo Stadio a Bagnoli: oggi ADL presenterà il suo progetto - Il Presidente De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi un nuovo stadio e ha individuato Bagnoli come zona ideale per realizzare il suo progetto.mondonapoli