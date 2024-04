Napoli - Cavasin | Sembra che al momento i giocatori…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Ha parlato soprattutto delAlberto, allenatore, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ilpaga le tante problematiche che si porta dietro dall’estate, adesso è molto difficile risollevarsi da questa situazione perché gli obiettivi più importanti sono evaporati. L’ambiente adesso è attraversato da rabbia, delusione, e sulla squadra piovono critiche pesanti”. IOgni allenatore prova a fare del suo meglio mache ali giocatori pensino più ai loro obiettivi personali che non alla squadra.no non più proiettati nel. Non credo la campagna acquisti sbagliata abbia influito più di tanto sui risultati del”. Se i tre allenatori in una ...