My Hero Academia spodesta X-Men ’97 come serie animata più amata sui social

My Hero Academia The Movie: You’re Next, il quarto attesissimo film dell’anime debutterà nei cinema giapponesi il 2 agosto. Il doppiatore di All Might, Kenta Miyake, doppierà anche il villain del lungometraggio Dark Might. Sono stati resi pubblici un trailer e una locandina del film . La sesta stagione è uscita in Giappone il primo ottobre e Crunchyroll l’ha trasmessa simultaneamente in Italia. A breve uscirà la settima stagione ed è in ... (screenworld)

Guarda il film My Hero Academia the Movie: The Two Heroes in Streaming gratis e in HD in italiano su Netflix, Prime Video, Itunes, Google Play, Microsoft Store. Con la possibilità di guardarlo in Streaming online in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. IN Streaming SU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO IN Streaming SU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile IN ... (screenworld)