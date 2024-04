Musk rifiuta di eliminare da X video dell' attacco a Sidney

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Elonha reagito all'ordine di un tribunale australiano dida X inella chiesa didopo che il commissario per la eSafety'Australia ha chiesto un'ingiunzione. Il miliardario patron di Tesla ha risposto con un post sulla sua piattaforma accusando il premier Anthony Albanese di "censura. La nostra preoccupazione è che se qualsiasi Paese è autorizzato a censurare i contenuti di tutti i paesi, allora cosa impedirà a qualsiasi paese di controllare Internet?".ha detto che X farà appello contro l'ingiunzione australiana. "Abbiamo già censurato il contenuto in questione per l'Australia, in attesa di ricorso legale, ed è archiviato solo su server negli Stati Uniti", ha aggiunto. Albanese ha affermato che ...