Muore giovane camionista - sangue sull’autostrada A22 La vittima aveva 25 anni

Alice Zarpellon era una giovane mamma di Vicenza, già dipendente dell’Ussl 7 e dell’Istituto Palazzolo di Rosà. 36 anni, con due bimbi di 5 e di 9 e una bella famiglia. Il marito, Andrea, è il titolare di un’azienda di impianti elettrici. Lunedì sera la donna ha cominciato ad avvertire un malessere diffuso, inizialmente sembravano sintomi influenzali. Il termometro segnava un po’ di febbre, per cui Alice ha scelto di coricarsi per riposare. Il ... (thesocialpost)

Traffico in tilt sotto la galleria di Piedogrotta a Napoli. Questa mattina, 18 aprile, un giovane in sella a uno scooter è morto sotto la galleria Laziale nell’ambito di un incidente. Napoli, tragedia in mattinata sotto la galleria di Piedogrotta: muore giovane centauro La dinamica è ancora da chiarire. Il ragazzo viaggiava su un Beverly […] L'articolo Napoli, incidente in mattinata sotto la galleria Laziale: muore giovane centauro sembra ... (teleclubitalia)

Traffico in tilt sotto la galleria di Piedogrotta a Napoli. Questa mattina, 18 aprile, un giovane in sella a uno scooter è morto sotto la galleria laziale nell’ambito di un incidente. Napoli, tragedia in mattinata sotto la galleria di Piedogrotta: muore giovane centauro La dinamica è ancora da chiarire. Il ragazzo viaggiava su un Beverly […] L'articolo Napoli, tragedia in mattinata sotto la galleria laziale: muore giovane centauro sembra ... (teleclubitalia)

La donna, pur sapendo che avrebbe potuto perdere la vita, ha deciso lo stesso di portare a termine la gravidanza. Scopriamo cosa è successo. La vita è un dono prezioso, e tutti noi cerchiamo di tenercela stretta il più possibile. Ma ci sono casi straordinari in cui, si è disposti a perderla, per far vivere ... Leggi tutto L'articolo Giovane donna offre la sua vita: muore felice sentendo dire dal figlio: “Mamma” proviene da La Luce di Maria. (lalucedimaria)

tragedia sul litorale di Tricase, in Salento. Morto per annegamento un giovane bagnante. Il dramma si è consumato attorno alle 17. Ancora poco chiara la dinamica dell'episodio. Il... (quotidianodipuglia)