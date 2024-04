Muore dopo quasi due anni di Covid - il virus si era evoluto in una nuova variante con 50 mutazioni

Anna Giugliano, 28 anni, è morta in seguito a un'operazione allo stomaco svoltasi all'ospedale Humanitas di Rozzano, Milano. La pm ha chiesto l'archiviazione del caso, ma la famiglia si opporrà.Continua a leggere (fanpage)

Ventotto anni, era ricoverata in Humanitas. Per il pm i chirurghi non c'entrano, ma la famiglia si oppone (ilgiornale)