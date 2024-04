Multe - da Milano a Roma | qual è la città che incassa di più?

Roma, 23 aprile 2024 – Nel 2023 i Comuni italiani hanno complessivamente incassato oltre 1,5 miliardi di euro per le multe. Una cifra che, considerando la popolazione italiana di circa 59 milioni di abitanti, porta a una cifra procapite (neonati e non patentati compresi) di circa 26 euro di multe (solo di enti comunali) per ogni italiano all’anno. Ma quali sono i Comuni dove si fanno più molte? A stilare una classifica ci ha pensato l’ufficio ... (quotidiano)

Milano, Roma e Firenze sono i comuni che, nel 2023, hanno incassato di più da multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada, anche se per spesa procapite in testa c'è Firenze seguita da Rieti e Siena. È quanto emerge da un'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Nel 2023 Milano ha incassato 147 milioni, Roma 138 e Firenze 71 milioni di euro. Seguono ... (ilgiorno)