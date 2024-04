Mulè e quella strana alleanza con Iv e Azione | Si potrebbe replicare…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 aprile 2024) La vittoria in Basilicata conferma l’ascesa di Forza Italia con il successo di Bardi ma la particolarità è il patto con Renzi e Calenda Una vittoria annunciata, ma non scontata. E con Forza Italia che, dopo la Sardegna, conferma la sua crescita anche in Basilicata, dove, è vero, aveva il Governatore uscente che ha nei cinque anni precedenti ha fatto molto bene, tanto che è stato confermato prima come candidato del centro-destra e poi ha ottenuto una vittoria schiacciante, segno che quello che è stato fatto è molto positivo. A guardare da lontano, ma al tempo stesso molto vicino è il vice-presidente della Camera Giorgioche non nasconde la sua soddisfper quanto è accaduto in Basilicata, con un successo che è andato anche le più rosee aspettative sia per il candidato che per la stessa Forza Italia. “I territori come è stato fatto in Abruzzo, ...