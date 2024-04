Moviola derby Milan-Inter - Calvarese | I rossi di Calabria e Theo Hernandez…

(Di martedì 23 aprile 2024), ex arbitro di Serie A, parla di Colombo e della direzione deltra. Ecco ladella gara su 'Tuttosport'

Milan Inter la notte più buia: il PIANO del Diavolo per riportare entusiasmo e successi - Milan Inter la notte più buia: il PIANO del Diavolo per riportare entusiasmo e successi nel giro di pochi mesi Inutile girarci troppo intorno: la sconfitta di ieri sera nel derby casalingo coincisa an ...milannews24

Milan Inter, la Moviola dei giornali: «Colombo la perde nel finale. Le tre espulsioni…» - Milan Inter, la Moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: «Colombo la perde nel finale. Le tre espulsioni…» L’edizione odierna dello Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da mov ...milannews24

Milan-Inter, Colombo la perde ma si ‘salva’: pochi espulsi! La Moviola – CdS - Milan-Inter era una partita ad alto coefficiente di difficoltà ed era inevitabile che per l’arbitro Colombo non tutto potesse filare liscio. Ma il Corriere dello Sport, nella sua Moviola, salva il dir ...informazione