Mourinho non fa mai nulla a caso | l’intervista al Daily Telegraph è un messaggio alla Premier

L’ex tecnico della Roma Jose Mourinho ha rilasciato un’intervista all’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Mourinho è già pronto per una nuova panchina e un giorno vorrebbe allenare una Nazionale in vista di un Mondiale o Europeo. Da come ti ...

José Mourinho ha parlato in un’intervista esclusiva a Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ed è tornato a parlare del suo addio alla Roma dopo aver raggiunto due finali europee – una vinta, in Conference, l’altra persa, in Europa, per ...

Campi sicuro: «Via Allegri, Pioli e… Sarà rivoluzione per 7 su 9 big» - L’opinionista Campi commenta: «È finita un’era: chi non lo capisce, perde». Le parole sui social sul valzer delle panchine Graziano Campi, sui social, ha parlato del valzer delle panchine di Serie A i ...juventusnews24

Mourinho al veleno: “Ho odiato essere il volto della Roma dopo l’Europa League. Voglio solo fare l’allenatore” - José Mourinho e la Roma si sono lasciati male e, a distanza di mesi dall’esonero, il tecnico portoghese continua a lanciare frecciatine alla dirigenza del club giallorosso. In un’intervista a The Tele ...ilfattoquotidiano

Romamania: scontri diretti, non è (quasi) mai da Champions. De Rossi come Mou, all in sull'Europa League - Zero assoluto. Nelle sette partite giocate finora in campionato contro le quattro squadre che la precedono in classifica la Roma non ha raccolto neppure un punto..calciomercato