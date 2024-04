Mourinho al veleno | Ho odiato essere il volto della Roma dopo l’Europa League Voglio solo fare l’allenatore

(Di martedì 23 aprile 2024) Josée lasi sono lasciati male e, a distanza di mesi dall’esonero, il tecnico portoghese continua a lanciare frecciatine alla dirigenza del club giallorosso. In un’intervista a The Telegraph, lo Special One si è tolto qualche sassolino dalle scarpe spiegando di “aver” il fatto di aver messo la faccia per tutta la società nei mesi successi alla sconfitta in Europacontro il Siviglia. E ha gonfiato ancora una volta il suo ego rispondendo a chi lo definisce “bollito”: “Sono l’unico allenatore europeo ad aver giocato due finali negli ultimi due anni”. Quella frae laè stata un’avventura tanto dolce quanto amara.ha vinto la prima edizioneConference, riportando nella ...

Mourinho: « La Roma era un club con una storia senza vittorie. Il mio sogno Fare solo l'allenatore e non di più» - "Ho 61 anni e non voglio fermarmi a 65, assolutamente no. La mia carriera è ancora lunga”. Così l'ex allenatore della Roma José Mourinho in un'intervista ...ilmessaggero

Cassano: "È il peggior allenatore degli ultimi dieci anni". Fantantonio si è preso la sua rivincita - Dopo l'esonero di Mourinho e l'arrivo di Daniele De Rossi, i giallorossi hanno cambiato marcia in campionato e sono approdati in semifinale di Europa League eliminando il Milan da sfavoriti. Cassano ...areanapoli

Mauro replica a Mourinho dopo l'affondo al termine di Roma-Cremonese: "Non sono il nemico di cui ha bisogno" - Non era in studio, ha atteso 24 ore prima di replicare in diretta a José Mourinho. Lo ha fatto con stile, garbo, misurando le parole ed evitando gli ... Dopo un avvio choch, la Juventus tira fuori le ...sport.virgilio