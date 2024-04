Motociclista ucciso dall’albero Una tragedia da burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono due gli indagati per la morte delFerruccio Paolo Carminati (nella foto), 53 anni, di Osio Sotto,mercoledì da un pioppo caduto in strada, in via per Stezzano, a Bergamo. Si tratta di due referenti del Crea, Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, nella cui proprietà rientrava proprio l’albero finito sotto la lente della procura. Sono N. P., direttore del centro, assistito dall’avvocato Stefania Poggi, e la responsabile della sede di Bergamo, S. M. L., assistita dagli avvocati Andrea Pezzotta e Nicola Stocco. Sono indagti per omicidio colposo. Il pm Paolo Mandurino, titolare del fascicolo, sta cercando di far luce sulla loro posizione, in particolare su eventuali omissioni o negligenze relative alla manutenzione degli alberi a tutela dell’incolumità pubblica. Il sostituto ha disposto due accertamenti: ...