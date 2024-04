Mosaico - stagione da horror Squadra retrocessa in B2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) La sconfitta dela Piacenza decreta la retrocessione aritmetica della formazione ravennate dalla B1 alla B2 con tre giornate d’anticipo. Il punteggio è pesante (3-0), mitigato da parziali onorevoli (22,16,23) che non tolgono la sensazione che, già da un po’ di tempo, il gruppo non credesse più nell’impresa. Un risultato molto negativo per unapartita con ambizioni di alta classifica che non ha mai ingranato la marcia giusta, nonostante il cambio di tecnico e di vari elementi della rosa. La pallavolo femminile cittadina si ritrova ora con due titoli di partecipazione alla B2, entrambi in mano alla società, cosa vietata dal regolamento, per cui la proprietà dovrà alleggerirsi di uno di essi (il mercato non manca), senza escludere un disimpegno completo della società. Da tempodalla B2 ...