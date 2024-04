Moratti | Inter - trionfo storico Zhang? Con lui una telefonata divertente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Massimoè fiero della sua. L’ex Presidente analizza il percorso fino allo scudetto dei nerazzurri e racconta un ‘simpatico’ retroscena su Steven– Massimoapre il proprio studio alla redazione di Sky Sport 24, alla quale dichiara: «Ieri sera c’è stata una soddisfazione completa, non soltanto per aver raggiunto un obiettivo così importante come la seconda stella, ma di averlo fatto così, in un derby fuori casa. È un qualcosa che rimane per tutta la vita. Se ho sentito? La cosaè che dovevo chiamarlo io ma ho ricevuto lada lui che mi faceva i complimenti. Un po’ esagerato (ride, ndr.) Devo dire carinissimo, educatissimo, gentilissimo come sempre. Gli ho detto che, al di là del passato, ...