Montezine | La famiglia reale proprietaria del PSG ha intenzione di investire sulla SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 23 aprile 2024) Ai microfoni di Radio CrC è intervenuto Fabio Cesar, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul: “Sono 20 anni che vivo in Qatar e so che lagiàdel PSG, hadifondiSSC. Me lo hanno rivelato diversi amici che conoscono gli Al Thani”. In L'articolo