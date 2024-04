Montevarchi Celebrazioni del 25 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 232024 –celebra il 25. In occasione del 79° Anniversario della festa della Liberazione, giovedì prossimo sono state organizzate una serie di iniziative. Alle 7,45 il corteo partirà da piazza Umberto I per deposizione Corone sui Monumenti di Levane Piazza della Fiera e Cimitero, Borro al Quercio, Poggio Cuccule, Ricasoli, Cimitero urbano del capoluogo, piazzale Europa e via Calamandrei. Alle 9,45 il ritrovo di tutte le autorità in piazza Varchi. A seguire nell'insigne Collegiata San Lorenzo, S. Messa in suffragio dei Caduti, mentre alle 10,45 in piazza Varchi il saluto del sindaco o di un suo delegato e l'esibizione del Corpo Musicale “G.Puccini”. Seguirà sotto al Loggiato di Palazzo Varchi l'omaggio ai caduti.