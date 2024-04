Mo | Ferrara M5s - ' Ue fermi l' export di armi verso Israele'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “L'orrore del massacro dei civili a Gaza non rispa chi aiuta una popolazione che soffre ogni genere di privazione o chi documenta la tragedia in atto. Sono circa 200 gli operatori umanitari uccisi e 100 i giornalisti, mentre sono ben oltre 30.000 i morti tra i civili palestinesi. Il Parlamento europeo ha condannato la risposta sproporzionata dell'esercito israeliano dopo gli attacchi del 7 ottobre, ma a poco è servito". Così in un intervento in plenaria Laura, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "L'Unione deve passare dalle parole ai fatti se vuole essere un attore credibile come costruttore di pace e custode del diritto internazionale umanitario. Servono sanzioni mirate e la sospensione dell'accordo di associazione Ue-, come invocato dalla relatrice delle Nazioni Unite sulla ...