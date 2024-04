MLW | Resi vacanti i titoli di coppia dopo l’attacco del CONTRA ai campioni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024)gli infortuni di Davey Boy Smith Jr. e Tom Lawlor patiti per mano del, la MLW ha reso noto con un comunicato ufficiale la resa vacante delle cinture di. Iverranno nuovamente assegnati il prossimo 11 maggio ad AZTECA LUCHA nel Cicero Stadium di Chicago. Major League Wrestling declares Tag Team Titles Vacant, new Champions to be Crowned in Chicago, May 11 MLW today announced the vacancy of the MLW World Tag Team Championship, with new champions set to be crowned at AZTECA LUCHA, live on TrillerTV+ from Cicero Stadium in Chicago… pic.twitter.com/I8RGjzYHP2— MLW (@MLW) April 22, 2024