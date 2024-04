Mitsubishi ASX - il nuovo B-SUV alla conquista dell' Europa

Mitsubishi ASX 1.3 mhev Intense dct nuova a Como - DEK: [8023726] Auto proposta: NUOVA Mitsubishi ASX 1.3 MHEV INTENSE AT Listino veicolo nuovo incluso optionals: € 31.400,00 Prezzo di vendita: € 24.400,00 + IPT €526 + Spese Agenzia €350 AUTO KM0 D ...automoto

Mitsubishi ASX 1.6 DI-D 114 CV 2WD Inform my 18 del 2018 usata a Prato - Annuncio vendita Mitsubishi ASX 1.6 DI-D 114 CV 2WD Inform my 18 usata del 2018 a Prato nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Mitsubishi ASX 1ª serie - Scopri su Quattroruote Usato l'annuncio relativo a Mitsubishi ASX 1ª serie e approfondisci le caratteristiche tecniche di questo modello ...quattroruote