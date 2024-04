Milei agli argentini | il peggio è passato - ultimo sforzo

l’inflazione in Argentina è in calo, ma resta sopra le due cifre. In un nuovo rapporto, l’Istituto di statistica dei lavoratori dell’università metropolitana per l’educazione e il lavoro, assieme al Centro per il concerto e lo sviluppo, ha registrato che nel solo mese di marzo la crescita dei prezzi si è attestata al 10,4%, portando il dato dell’ultimo anno al +303,2% e quello del primo trimestre 2024 al +56%. “Stiamo vedendo che, attraverso ... (ilfattoquotidiano)

Tensioni in Argentina. Questa volta il popolo sudamericano è sceso nelle piazze per protestare dopo l'annuncio del licenziamento di oltre 15mila dipendenti statali da parte del governo di Javier Milei, nel quadro di un drastico piano di riduzione della spesa pubblica. Proteste che hanno portato a nu (ilgiornaleditalia)

La svalutazione del peso di oltre il 50% decisa a dicembre dal governo di Javier Milei, unita all’inflazione, che a gennaio è stata del 20,6%, ha generato in Argentina 6 milioni di nuovi poveri negli ultimi mesi. Sono drammatici i dati rilasciati dall’Observatorio de la Deuda Social della Pontificia Università Cattolica di Buenos Aires, mentre non si arrestano le tensioni sociali e istituzionali in risposta ai progetti di riforma del presidente ... (ilfattoquotidiano)

La “cautela” di Giorgia Meloni verso questo anarcocapitalista argentino che disprezza lo stato, parte da lontano. Da quando lo scorso dice... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Papa Francesco e il Presidente argentino Javier Milei si sono rivisti questa mattina in Vaticano in quello che rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due leader. Dopo il Papa, Milei ha avuto un incontro con il Segretario di Stato Vaticano.Continua a leggere (fanpage)