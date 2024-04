Milano - spaccano la faccia al tabaccaio per rubargli il Rolex | tre giovani in carcere

(Di martedì 23 aprile 2024) La Polizia diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ina carico di tre, un italiano, un serbo e un brasiliano, per rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni del titolare di una tabaccheria in centro a. I tre, l'8 marzo, avevano colpito il commerciante con calci al viso e gli avevano strappato un orologiomodello Daytona, del valore di circa 50mila euro. L'uomo era stato portato al pronto soccorso del Policlinico, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico-faciale e fratture multiple al viso, con una prima prognosi di 30 giorni. La ricostruzione dell'episodio, accaduto in via Paolo da Cannobbio, è stata il frutto di una complessa attività d'indagine condotta dai poliziotti delle Sezioni Reati contro la Persona e crimine diffuso della Squadra ...

