Milan - Pioli non molla la panchina dopo k o derby

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby contro l’Inter perso per 1-2. Queste le sue parole: Questa sera Pioli si è sentito di dire qualcosa alla squadra? “Son passato negli spogliatoi a provare a tirare su il morale. Sconfitta pesante, per tutto quello che c’è dentro ad essa. Ho provato a rinfrancare i miei giocatori, perché dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo una partita importante ... (terzotemponapoli)

