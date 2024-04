Milan - occhio allo psicodramma | cosa serve per blindare la Champions League | CALENDARIO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) Due sconfitte in Europacon conseguente eliminazione per mano della Roma, poi il ko nel derby che consegna all’Inter il 20° Scudetto, quello della stella. In due settimane la stagione delè letteralmente deragliata. E mentre è già partito il toto-allenatore per il post Pioli, resta ancora un ultimo obiettivo da raggiungere. Per quanto il vantaggio si abbastanza importante, ilnon è ancora matematicamente sicuro di poter giocare lala prossima stagione. I rossoneri sono secondi a quota 69 punti, 15 in più dell’Atalanta (54) che deve recuperare una gara, dunque potenzialmente potrebbero essere a +12. Contro i bergamaschi ilè sotto negli scontri diretti, dunque, in caso di parità, si ritroverebbe sotto. Per essere sicuri, Leao e compagni ...