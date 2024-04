Milan-Inter - Mkhitaryan | Scudetto nel derby | indimenticabile e storico

L’Inter batte il Milan 2-1 e si laurea Campione d’Italia - A segno Acerbi e Thuram, vana la rete della bandiera di Tomori. Rissa nel finale: espulsi Theo, Dumfries e Calabria. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi vittoria e seconda stella ...unionesarda

Milan, Pioli non molla la panchina dopo k.o. derby - "Ciclo finito Non lo so, Simone Inzaghi 12 mesi fa sembrava in difficoltà e poi ha fatto tutto questo" ...adnkronos

Calhanoglu si commuove dopo Milan – Inter, ecco le immagini – VIDEO - Grande emozione per l’ex di giornata Hakan Calhanoglu: il turco si commuove nel post Milan - Inter, ecco le immagini ...generationsport