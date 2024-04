Milan Inter - la definitiva condanna di Pioli

L’Inter vince contro il Milan per un 2-1. L’Inter è campione di Italia, forti cori davanti al duomo di Milano e in tutta la città per celebrare la vittoria Nel cuore della notte milanese, San Siro si è trasformato in un teatro di gloria per l’Inter. In una stracittadina carica di tensione e significato, i nerazzurri hanno affrontato il Milan con il destino del titolo in gioco. E, con una prestazione di grinta e determinazione, hanno scritto ... (puntomagazine)

2024-04-23 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’Inter è campione d’Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da Simone Inzaghi di essere una vera macchina perfetta dall’inizio dalla fine. Per una formazione nerazzurra che ha rasentato la perfezione, c’è chi si lecca le ferite e recita il mea culpa. Le ... (justcalcio)