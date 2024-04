Milan-Inter - Denzel Dumfries non ci sta | bastava un giallo

(Di martedì 23 aprile 2024)si è lamentato dell’espulsione subita nel derby dopo l’accenno di rissa con Theo Hernandez Ieri a San Siro ilha perso 2-1 contro l’, in una serata davvero da dimenticare. La sesta sconfitta di fila nel derby ha segnato un nuovo record negativo nella storia del club. E questo proprio nella sera in cui i nerazzurri hanno conquistato il loro ventesimo Scudetto, festeggiando in uno stadio colorato di rossonero. La partita ancora una volta ha visto la squadra di Inzaghi prendere le redini in mano fin da subito, andando poi in vantaggio nel primo tempo con la rete di Acerbi. Nella ripresa Thuram ha segnato dopo pochi minuti, indirizzando definitivamente la gara. Nel finale ilsi è buttato in avanti con la forza della ...

Milan-Inter , Ignazio La Russa ha provato i tifosi rossoneri, dopo la vittoria nel derby che ha dato ai nerazzurri lo Scudetto Ieri sera a San Siro è andata in scena la serata perfetta per l’Inter e una da incubo per il Milan. I nerazzurri hanno ...

Da grande tifoso Inter ista qual è, l’Onorevole Ignazio La Russa non poteva non commentare la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’ Inter . Lo ha fatto a Radio Rai, dove si è anche lasciato andare a un simpatico sfottò nei confronti dei ...

Inzaghi, il papà: "Simone in Premier Dall'estero mi bombardano" - A Maracanà su TMW Radio è Intervenuto Giancarlo Inzaghi, papà di Simone, allenatore dell'Inter. "Ci siamo trovati in un ristorante a Milano - ...tuttojuve

Scudetto Inter, il sindaco Sala annuncia: «Ambrogino d'Oro al club, ma non è per il mio Interismo: invitai anche il Milan» - «Inviteremo l'Inter a Palazzo Marino. Per evitare polemiche visto il mio Interismo, dico subito che è quello che avevamo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto - ha precisato a margine ...leggo

Salvini: «Da ragazzino per me Silvio era un supereroe. La volta in cui mi chiese di cambiare la camicia» - Matteo Salvini sceglie il 25 aprile per presentare il suo secondo libro, «Controvento» (272 pagine, Piemme), a Milano. E, con ogni probabilità, anche la candidatura del generale Vannacci. Di seguito, ...corriere