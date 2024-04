Milan-Inter - coppia da 8 per lo scudetto! Inzaghi 9 | le pagelle – CdS

Milan-Inter, dopo la sconfitta nel derby che ha dato la matematica vittoria dello Scudetto a cugini, Yacine Adli ha commentato il risultato Quello che non doveva accadere alla fine è accaduto. Il Milan ha perso 2-1 il derby casalingo contro l’Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra con questa vittoria ha conquistato matematicamente lo Scudetto, il ventesimo della storia del club, che quindi potrà mettere sul ... (dailymilan)

Prima del triplice fischio tantissimi tifosi nerazzurri si erano già riversati in strada per festeggiare. L’Inter mette in bacheca lo scudetto numero 20 e si fregia della seconda stella che arriva matematicamente nella notte del derby grazie ad una stagione con numeri da record: miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere. Simone Inzaghi esulta per questo scudetto che segna un grande risultato per la sua carriera da allenatore. Il difficile ... (laprimapagina)

(Agenzia Vista) Milano, 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan, l'Inter si è laureata Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l'iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo, dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni. Fonte: ... (iltempo)

