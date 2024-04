Milan - i risultati del Settore Giovanile | tanti successi prestigiosi

Derby di Milano , i risultati dal dopoguerra a oggi : perfetto equilibrio tra le milanesi, 57% di vittorie dell’Inter nelle stagioni da scudettata Grande attesa per il Derby della Madonnina della 33esima giornata, un incontro che potrebbe ...

Roma, buone notizie per Ndicka: confermata assenza patologie, può riprendere attività sportiva - Il difensore ivoriano è quindi risultato idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire.tuttonapoli

Milan-Inter, le conseguenze del derby: squalifica per Theo Hernandez e Dumfries, due turni a Calabria – Cos’è successo a fine partita - Il Giudice sportivo di Serie A ha pronunciato il suo verdetto: un turno di squalifica per Theo Hernandez e Dumfries e due per Davide Calabria, espulsi a poca distanza gli uni dagli altri nei minuti fi ...ilfattoquotidiano

“Dobbiamo arrivare secondi”: Adli fissa l’obiettivo del Milan - La sconfitta per 2-1 del Milan nel derby con l’Inter, ha regalato proprio ai nerazzurri il 20° scudetto. A seguito di questo risultato, a fissare l’obiettivo da qui al termine della stagione ci ha ...footballnews24