MILAN - caduti i PARAFULMIN - ora rischia di BRUCIARE il PALAZZO! BASTA SCUSE ed

Allerta Vento a Milano . Il Comune ha diramato un comunicato per invitare i cittadini a “non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla ...

Novate (Milano), 1 aprile 2024 – vento e Pioggia . Per fortuna pochi i danni nel Milanese . Le abbondanti piogge di sabato sera e del giorno di Pasqua, a cui si sono aggiunte forti raffiche di vento , hanno causato qualche danno. In particolare a ...

Maltempo in Lombardia, dove per la oggi, domenica di Pasqua, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Nella serata del sabato della Vigliala, un vero e proprio...