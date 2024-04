Migranti in Ruanda | è legge il provvedimento voluto dal governo inglese

11.42 Il Parlamento britannico ha approvato il controverso disegno di legge che prevede l'espulsione in Ruanda dei richiedenti asilo entrati illegalmente nel Regno Unito. Il via libera arriva dopo una lunga battaglia tra la Camera alta, dubbiosa sulla norma divisiva,e la Camera bassa. Presentato come una misura cruciale del governo conservatore di Sunak, il progetto mira a inviare in Ruanda i Migranti, da qualsiasi Paese provengano, in cambio ... (televideo.rai)