MG3 scopre l' ibrido

(Di martedì 23 aprile 2024) MG3 Hybrid+ è ciò che mancava: compatta, ibrida e dal prezzo super-accessibile. Presentata a Bologna in prima esclusiva mondiale, questa full Hybrid è, nelle intenzioni della casa produttrice, il giusto mix che serve per aggredire il mercato dell'intasatissimo segmento B. Lunga poco più di 4 metri e con un passo di 2, 57 metri, la MG3 Hybrid+ si presenta con una linea interessante che, nonostante manchi di grandi spunti, colpisce per un design moderno e al contempo semplice. Un'impressione che si ritrova anche salendo a bordo, grazie ad un abitacolo spazioso e senza fronzoli nel quale potrebbe campeggiare di diritto il motto “more is less”. Due i display presenti, uno più piccolo dietro al volante che visualizza le informazioni di guida principali, un altro un po' più grande (di dimensioni simili ad un comune tablet), posizionato al centro del cruscotto. Con climatizzatore di serie, ...