Meteo Roma del 23-04-2024 ore 19 | 15

(Di martedì 23 aprile 2024)venerdì tornato in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo te l’ho più le regioni settentrionali ma con nuvolosità un momento peggiore tra pomeriggio e sera con piogge e temporali sparsi su tutti i settori e neve in calo fin verso i Seicento 900 m al centro tempo stabile al mattino su nubi sparse e schiarite locali piogge solo sull’abruzzo tra pomeriggio e sera numero sita in transito nel senso precipitazioni di rilievo associate Salvo locali fenomeni sull’alta Toscana tempo stabile al mattino su tutte le regioni Salvo residue piogge su Molise Puglia tra pomeriggio e sera ti rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite temperature minime in calo al centro nord sud massime stabili o in lieve diminuzione le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn ...