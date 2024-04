Metaphor | ReFantazio - nuovi dettagli su esplorazion - combattimenti ed elementi sociali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024) Atlus ha condiviso tante nuove informazioni sunel corso di uno showcase di approfondimento dedicato interamente al nuovo ed attesissimo gioco di ruolo fantasy. E dopo aver annunciato la data d’uscita con un trailer gameplay spettacolare, fissata per la giornata dell’11 ottobre 2024, il team di sviluppo giapponese ha rivelato ancheinedite sulla struttura generale del gioco, i luoghi che sarà possibile visitare e tanto altro ancora. Partendo dalla storia,si concentrerà su un regno in conflitto, dove l’assassinio del suo sovrano ha dato il via ad un torneo in tutto il regno necessario per determinare chi sarà il prossimo sovrano. Ed il protagonista del titolo decide di partecipare proprio a questo torneo, spostandosi di conseguenza di città in città e ...