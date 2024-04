Metaphor | ReFantazio - annunciata la Collector’s Editio - ecco prezzo e contenuti

(Di martedì 23 aprile 2024) Atlus ha aperto i preordini died ha contestualmente annunciato lan del gioco, contenente al suo interno tutta una serie di oggetti esclusivi che non potranno che fare la felicità dei fan. GamingBolt ha segnalato che questa edizione da collezione del titolo include una copia fisica del gioco base, una steelbook esclusiva, un artbook, la colonna sonora ufficiale del gioco, spille metalliche di Homo Tenta, un foglio di adesivi ed anche una mappa in tessuto del Regno di Euchronia. Aggiungiamo che questa ricca edizione da collezione diincluderà anche dei codici DLC per vari costumi aggiuntivi ed alcuni brani musicali di sottofondo, oltre ad alcuni codici legati a tutti i bonus preordine. Come se non bastassero tutti questi ...

Atlus ha annuncia to la data d’uscita di Metaphor : ReFantazio , rivelando che il nuovo gioco di ruolo verrà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nella giornata dell’11 Ottobre 2024. Questo importante annuncio è stato effettuato dal team di sviluppo giapponese attraverso un nuovo trailer gameplay , decisamente spettacolare e che ha messo in mostra alcuni degli elementi più importanti del nuovo ed atteso JRPG. Dopo un video diario ... (game-experience)

