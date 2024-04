Mercoledì 2 | Thandiwe Newton nel cast dei nuovi episodi

(Di martedì 23 aprile 2024) Tra iarrivi neldella stagione 2 dici sarà anche l'attrice, ex star di Westworld. Nella stagione 2 dici sarà anche un nuovo personaggio affidato all'attrice. Netflix non ha però svelato i dettagli del personaggio che le è stato affidato, come accaduto in precedenza con l'arrivo tra gli interpreti di Steve Buscemi. Il coinvolgimento dell'attrice, prima di recitare nei prossimidi, ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di Westworld, per cui ha ricevuto tre nomination agli Emmy. Tra i suoi progetti televisivi anche The Slap, Big Mouth, Human Resources e Rogue. La serie targata ...

