Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Egiziana - (Adnkronos) – Durante la recente visita di Stato in Egitto del Ministro delle Industrie e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, è stato firmato un importante Memorandum of Understanding (MoU) tra l'Age ...periodicodaily

Italy and Egypt committed for the development of space sector in Africa - CAIRO (EGYPT) (ITALPRESS/MNA) - A Memorandum of Understanding was signed in Cairo between the Italian Space Agency (ASI) represented by President Teodoro V ...italpress

L’Italia spaziale (con Malindi) guarda all’Africa. Ecco l’intesa tra Italia ed Egitto - Le agenzie spaziali italiana e egiziana hanno siglato un Memorandum d’intesa per aumentare le collaborazioni nello spazio ...formiche